Застрявший на лодке в Охотском море отказался от еды после гибели сына и умер

Mash: отец погибшего на лодке в Охотском море подростка сошел с ума и умер

После того, как 15-летний подросток умер на дрейфующей в Охотском море лодке, его отец сошел с ума. Он несколько раз пытался выпрыгнуть за борт, а единственный выживший, его брат, доставал того обратно на катамаран, менял одежду и пытался согреть, сообщает Mash .

Сын Илья вместе с отцом Сергеем приехали к его брату Михаилу П. в Южно-Сахалинск 4 августа из Улан-Удэ. Оттуда они отправились в Москальво и запаслись продовольствием примерно на 7 дней. После чего семья взяла надувную лодку-катамаран «Байкат 470» и поплыла к мысу Перовского через Сахалинский пролив.

Илья связался с мамой 5 августа. Он сообщил, что все хорошо и позвонит на следующий день.

Однако 6 августа в 60 км от берега у путешественников сломался мотор. Семья хотела добраться до суши и прекратить путешествие, но потеряла весло. Позднее был утрачен якорь, из-за чего лодку начало уносить в открытое Охотское море. Хоть рядом и проплывали другие корабли, летали вертолеты, дрейфующих никто не замечал.

Почти сразу после этого семья начала есть продукты. Из запасов еды у них были лапша быстрого приготовления и консервы с горохом. Помимо этого, семья пыталась рыбачить.

Первым 18 сентября скончался подросток. Он мало ел, поэтому умер от голода.

Смерть сына, по словам Михаила П., негативно сказалась на ментальном здоровье Сергея. Он сошел с ума — кричал и выпрыгивал из лодки.

Михаил доставал брата из воды, помогал ему согреться и предлагал поесть. Однако родственник не хотел. Из-за голода он умер через 10 суток.

Михаил держался за жизнь до последнего. Он сказал, что хотел вернуться домой к маме и дочери.

Михаил П. 67 дней дрейфовал на катамаране в Охотском море на Дальнем Востоке. Из них 20 суток он провел с трупами брата и его сына. Чтобы выжить, мужчине пришлось пить дождевую воду и размачивать горох.

Трупы брата и сына Михаил П. поместил в мешки и привязал к катамарану, чтобы их не снесло штормом. После гибели близких мужчина привязал плавательные жилеты ко внешней обшивке катамарана. На них были светоотражатели, поэтому бедолагу все же заметили рыбаки.

Михаила П. спасли только 14 октября. Сейчас мужчина в реанимации, но врачи считают, что он будет жить.