Выживший после дрейфа в Охотском море частично признал вину в гибели родных

Михаил Пичугин, который чудом смог выжить после двух месяцев дрейфа в Охотском море, частично признал вину в гибели двух родственников, сообщает РИА Новости .

Суд начал рассмотрение дела по существу. Обвиняемый заявил, что частично виновен в том, что его брат и племянник скончались.

«Частично <…> По статье 327 — подделка идентификационных номеров и внесение данных <…> По 263-й — что нарушил 1,6 мили <…> из-за меня погибли мои родственники», — сказал Пичугин.

При этом адвокат Андрей Назаров ходатайствовал о запрете фото- и видеосъемки, объяснив, что на заседании будут давать показания мать Пичугина, а также люди, знавшие погибших. Он отметил, что произошедшее стало для его подзащитного глубокой личной трагедией и моральным ударом. Судья удовлетворила ходатайство и разрешила представителям СМИ вести только аудиозапись.

Трагедия в Охотском море произошла в 2024 году. В августе Пичугин, его брат и несовершеннолетний племянник отплыли на лодке от мыса Перовского в Хабаровском крае, после чего пропали. Спустя два месяца лодку обнаружили дрейфующей, на борту был Михаил Пичугин и его погибшие родственники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.