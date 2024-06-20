Очевидцы сняли бегущую по Симферопольскому шоссе корову

В Сети появились кадры с бегущей по Симферопольскому шоссе коровой. Животное бежало прямо в потоке движущихся автомобилей, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

В публикации напомнили, что бараны уже бегали по Симферопольскому шоссе, теперь пришло время коров. Возможно, животное искало спасение от дождя.

Москвичей ранее предупреждали об ухудшении погодных условий период с 3 до 22 часов четверга. Возможно даже формирование смерчей.

В столице на этот день объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня, грозы, града и шквалистого ветра с порывами до 18–23 м/с. Он действует до 22 часов.