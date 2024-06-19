Москвичей предупредили о возможном формировании смерчей 20 июня

В период с 03:00 до 22:00 часов 20 июня в Москве ожидается ухудшение погодных условий. С 12 до 17 часов возможно формирование смерчей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

В указанный период времени в Москве ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/с. Москвичей и гостей столицы призвали быть осторожными и внимательными.

Водителям стоит снизить скорость и соблюдать безопасное расстояние от других транспортных средств, избегать резких маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Не стоит оставлять детей без присмотра во время непогоды. При необходимости нужно звонить по телефонам: 101 или 112, а также в службу доверия МЧС: 8 (495) 637-31-01.