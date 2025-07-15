сегодня в 12:48

Гроза отключила свет на станции МЦД-1 Бескудниково, часть поездов не ходит

Из-за грозы на станции Бескудниково Савеловского направления МЖД и МЦД-1 отключилось электричество по 2 пути в сторону области. В связи с этим произошел сбой в движении поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Движение составов на участке Марк — Москва-Бутырская организовали в реверсивном режиме по одному пути. Неполадку устраняет бригада специалистов.

В связи с этим задерживаются электрички, в том числе по МЦД-1. Некоторые пригородные поезда следуют по укороченному маршруту, некоторые составы отменили.

Пассажиров попросили следить за оповещениями на станциях. МЖД принесла извинения за доставленные неудобства и принимает необходимые меры для восстановления движения.