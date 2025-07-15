Транспорт не ходит по Дмитровскому шоссе в Москве из-за подтопления Транспорт сегодня в 13:06 Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Проезжую часть подтопило на Дмитровском шоссе, рядом с домом 62 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.