Транспорт не ходит по Дмитровскому шоссе в Москве из-за подтопления

Транспорт
E. O. / Фотобанк Лори

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Проезжую часть подтопило на Дмитровском шоссе, рядом с домом 62 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Из-за сильного дождя движение транспорта было перекрыто. Работники ГАИ регулируют движение и помогают водителям.

Москвичам порекомендовали выбирать другой путь.

Ранее тропические ливни начались в Москве. Вода заливает улицы города. МЧС предупреждало о дожде, граде, ливне и грозе в мегаполисе 15 июля.