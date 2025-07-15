Транспорт не ходит по Дмитровскому шоссе в Москве из-за подтопления
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Проезжую часть подтопило на Дмитровском шоссе, рядом с домом 62 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.
Из-за сильного дождя движение транспорта было перекрыто. Работники ГАИ регулируют движение и помогают водителям.
Москвичам порекомендовали выбирать другой путь.
Ранее тропические ливни начались в Москве. Вода заливает улицы города. МЧС предупреждало о дожде, граде, ливне и грозе в мегаполисе 15 июля.