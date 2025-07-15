Арест до 15 суток: какая ответственность грозит за купание на диких пляжах

Эксперт Бондарь: отдых на диких пляжах может привести к штрафу или аресту

Общественный деятель и специалист по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь заявил, что отдых и купание в необорудованных зонах может закончиться штрафом или даже арестом до 15 суток: это позволяет защищать и людей, и окружающую среду, сообщает NEWS.ru .

«Купание на диких пляжах может привести к штрафу. Это не просто запрет ради запрета — такие меры вводят для безопасности людей и защиты природы. Купание в местах, не предназначенных для этого, может подпадать под действие нескольких статей КоАП РФ», — сказал эксперт.

По его словам, купание в запрещенном месте могут расценить как нарушение правил водопользования, штраф составит до 1000 рублей. Если купание рассматривают уже как мелкое хулиганство, нарушителю грозит лишение свободы.

Кроме того, в некоторых регионах действуют дополнительные ограничения, штрафы там выше. Неофициальные пляжи часто представляют опасность из-за отсутствия спасателей и непредсказуемого рельефа дна.