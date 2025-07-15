Тропический ливень в Москве почти утопил припаркованные машины

Разбушевавшаяся в Москве непогода уже создала многочисленные трудности для жителей столицы и ее гостей. В районе станции метро «Шаболовская» появился бассейн, а в ЖК «Дмитровский парк» практически утонули машины, пишет Telegram-канал «Новости Москвы» .

На опубликованных кадрах видно, что несколько автомобилистов не успели убрать свой транспорт со двора в ЖК «Дмитровский парк» на улице Лобненской, из-за этого стихийные потоки воды практически утопили машины. Транспортные средства погрузились в воду, которая достает до ручек на дверях.

На других кадрах видно, что в районе метро «Шаболовская» в районе пешеходного перехода образовался бассейн. Пешеходы вынужденно шли по колено в воде, некоторые из них сняли обувь и несли ее в руках.

Днем 15 июля ливень и гроза обрушились на Москву. Одна из молний попала в многоквартирный дом рядом с Останкинской телебашней. Этот момент попал на видео.