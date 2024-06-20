сегодня в 10:06

«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Москве из-за мегаливня и грозы

В столице на четверг объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня, грозы, града и шквалистого ветра с порывами до 18-23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также он действует из-за возможных смерчей. Его объявили до 22 часов четверга.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

В Подмосковье действует предыдущий, «желтый», уровень опасности погоды. Его также объявили из-за грозы, града сильного ветра и дождя.

Ранее синоптики предупредили, что в столице может выпасть до 40 мм осадков, что составляет около 52% от нормы июня.