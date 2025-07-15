Сеть алкомаркетов «Винлаб» не продает спиртное по всей РФ второй день подряд

Сеть алкомаркетов «Винлаб» не работает по всей РФ уже второй день подряд. Не получается зайти и на сайт фирмы — там указано, что проводятся «технические работы», сообщает Telegram-канал «Подъем».

Средства массовой информации сообщают, что кто-то взломал внутренние сервера «Винлаб». Люди, внесшие плату за товары на сайте, некоторое время не будут иметь возможности их получить.

В «Винлабе» рассказали, что случился сбой в системе считывания QR-кодов. Также добавили, что розничные магазины не функционируют во всей РФ. У сети в настоящий момент нет возможности продавать алкоголь.

В ряде магазинов можно купить исключительно продукты питания и закуски, на которых отсутствует QR-код. Компания пытается наладить работу в кратчайшие сроки.