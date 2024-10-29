Обвиняемому в групповом грабеже Гуфу надели электронный браслет на ногу
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Рэперу Алексею «Гуфу» Долматову, которому вменяют групповой грабеж, надели электронный браслет, сообщает Mash.
Гаджет закрепили на ноге музыканта. Браслет следит за местоположением рэпера и не дает ему покинуть Московский регион. Следствие обосновало наличие гаджета тем, что рэпер может быть склонен к побегу.
Кроме того, Гуфа временно поместили в реабилитационный центр. Он пожаловался на ухудшение состояния в связи с ломкой и попросил отправить его в клинику, чтобы «прокапаться».
Ранее рэпер был задержан в связи с тем, что он стал участником потасовки в подмосковной Апрелевке. Предварительно, Гуф подрался с сотрудником дорожной полиции в бане и отнял у него телефон.
Рэперу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и отпустили его домой.