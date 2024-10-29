Обвиняемому в групповом грабеже Гуфу надели электронный браслет на ногу

Гаджет закрепили на ноге музыканта. Браслет следит за местоположением рэпера и не дает ему покинуть Московский регион. Следствие обосновало наличие гаджета тем, что рэпер может быть склонен к побегу.

Кроме того, Гуфа временно поместили в реабилитационный центр. Он пожаловался на ухудшение состояния в связи с ломкой и попросил отправить его в клинику, чтобы «прокапаться».

Ранее рэпер был задержан в связи с тем, что он стал участником потасовки в подмосковной Апрелевке. Предварительно, Гуф подрался с сотрудником дорожной полиции в бане и отнял у него телефон.

Рэперу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и отпустили его домой.