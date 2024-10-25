Обвиняемого в групповом грабеже Гуфа отпустили домой

Наро-Фоминский суд в пятницу избрал артисту меру пресечения в виде запрета определенных действий. Рэперу запрещено без разрешения покидать следователя место жительства, использовать мобильную связь и интернет, а также получать посылки и бандероли.

На заседании присутствовала сестра Долматова. Отмечается, что обвинение требовало арестовать Гуфа.

Долматов стал одним из участников драки в Апрелевке Московской области. Предварительно, рэпер подрался с сотрудником полиции в бане и отнял его у него телефон.

В отношении рэпера возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия.