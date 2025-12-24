Обеспечительные меры приняты по иску «Роснано» против Чубайса

Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и имущество бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и еще 12 бывших руководителей компании, сообщает РБК .

Решение было принято в рамках обеспечительных мер по иску самой госкорпорации о взыскании 11,9 млрд рублей убытков. Как пояснил суд, «Роснано» обосновало ходатайство тем, что ответчики могут вывести активы за пределы России до окончания процесса.

Иск связан с проектом создания в России производства магниторезистивной оперативной памяти (MRAM), который, по версии истца, был реализован с «неразумными и недобросовестными действиями». Ущерб оценивается в 41 млн евро, 35 млн долларов и 5,5 млрд рублей.

Чубайс, возглавлявший «Роснано» с 2008 по 2020 год, покинул Россию в марте 2022 года. Ранее, в апреле 2024 года, суд уже арестовывал его имущество по другому иску «Роснано» на сумму 5,6 млрд рублей.

