Уехавший из РФ Анатолий Чубайс продолжает получать пенсию в 450 тыс рублей

Уехавший из РФ экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс продолжает получать российскую пенсию в размере 450 тыс. рублей в месяц. За 2,5 года после отъезда бывший чиновник получил около 13,5 млн рублей, сообщает Mash .

До переезда госслужащий распродал все свое имущество на сумму 4,3 млрд рублей. Значительную часть активов Чубайс реализовал уже в марте 2022 года. Особенно сложно дались ему продажи земельных участков в Одинцовском округе Подмосковья и Тверской области, так как покупатели нашлись лишь в октябре.

В числе проданных Чубайсом активов: более 10 земельных участков в деревне Быльцино Тверской области; 2 жилых дома в Тверской области; Дом в Одинцовском округе стоимостью 2,3 млрд рублей; 2 квартиры в Москве на сумму не менее 300 млн рублей; снегоход Yamaha за 500 тыс. рублей; BMW X5 2009 года выпуска — 2 млн рублей и 2 снегохода Alpina Sherpa 2017 года — 16 млн рублей.

При этом все средства Чубайс хранит в иностранных банках: турецком Ziraat Bankasi International AG, Israel Discount Bank Ltd и кипрском Freedom Finance Europe Ltd. Помимо этого, экс-чиновник имеет 2 банковских счета в Казахстане.

Кроме того, бывший глава «Роснано» продолжает получать доходы от российских компаний. В 2021 году на его счет поступило около 9 млн рублей от УК «Роснано» и 29,5 млн от АФК «Система». В 2022 году доходы Чубайса от этих компаний составили 240,5 млн рублей, однако в 2023–2024 годах они сократились до 5 млн рублей в год, так как крупные корпорации прекратили выплаты. При этом здесь не учитываются 4 млрд рублей, оставшихся от продаж.