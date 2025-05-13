Суд отказал Чубайсу в полной отмене ареста имущества по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы оставил в силе обеспечительные меры по иску «Роснано» к экс-руководителю компании Анатолию Чубайсу на сумму свыше 5,6 млрд рублей, сообщает РИА Новости .

Ходатайство о полной отмене ареста имущества, включая денежные средства, было отклонено, однако суд пошел на частичные уступки: 50% зарплаты и иных доходов ответчика теперь исключены из-под ограничений.

Как следует из материалов дела, Чубайс и семь других бывших топ-менеджеров «Роснано» фигурируют в иске о возмещении убытков, связанных с неудачным проектом Plastic Logic. При этом, по данным агентства, представители компании заявили, что вся недвижимость, которой когда-либо владел Чубайс в России, была продана им в период с октября 2022-го по март 2023 года — незадолго до начала судебного разбирательства.

«Новое руководство „Роснано“ инициировало проверку действий предыдущей команды через Генпрокуратуру, что подтверждает обоснованность ареста активов», — отметил представитель истца. В апреле суд заморозил счета и имущество не только самих фигурантов дела, но и их близких родственников.

Иск к Чубайсу и его коллегам был подан 31 марта. Компания требует взыскать с ответчиков солидарно почти 4 млрд рублей и более 20 млн долларов.