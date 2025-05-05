Чубайс может вывести свои активы из России, если с них снимут арест

Экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс и еще семеро фигурантов его арбитражного дела не будут сохранять свои активы в РФ и могут их вывести за границу в случае снятия ареста, сообщает ТАСС .

Это приведено в тексте определения Арбитражного суда столицы об аресте активов Чубайса.

Как уточняется в документе А.Б. Чубайс, Ю.А. Удальцов выехали за пределы России. В отношении О.В. Киселева и Б.Г. Подольского были возбуждены уголовные дела. Первый покинул страну и объявлен в международный розыск, второй — под арестом. Поэтому указанные ответчики не заинтересованы в сохранении имущества в РФ.

Ранее Чубайс прислал в суд ходатайство, касающееся вопроса снятия ареста со своих активов. При этом он не указал конкретных оснований для отмены обеспечительных мер.

Арбитражный суд столицы по иску корпорации «Роснано» наложил арест на деньги и другое имущество экс-главы и еще семи человек на общую сумму 5,6 млрд рублей.