Экс-глава «Роснано» оспаривает обеспечительные меры на 5,6 млрд рублей

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Чубайс просит суд снять арест со счетов и имущества

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить арест своих банковских счетов и имущества, а также активов семи других фигурантов дела, сообщает ТАСС .

Согласно данным электронной картотеки суда, бывший руководитель госкомпании не указал конкретных оснований для отмены обеспечительных мер. Ранее суд по иску «Роснано» заморозил средства и собственность Чубайса и его бывших коллег на общую сумму 5,6 млрд рублей.

Иск компании касается взыскания 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов с группы ответчиков, включая экс-топ-менеджеров Юрия Удальцова, Олега Киселева и Бориса Подольского. «Роснано» утверждает, что действия фигурантов привели к убыткам, а предоставление искаженной отчетности позволило скрыть реальное финансовое положение корпорации.

По версии следствия, в 2017 году руководство компании искусственно завысило показатели, чтобы сохранить госгарантии и привлечь дополнительное финансирование. Впоследствии государству пришлось компенсировать ущерб, выделив более 43 млрд рублей в 2022–2024 годах.

Параллельно продолжается уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении бывших управляющих директоров «Роснано». Ранее суд арестовал активы Артура Галстяна, Марины Касенковой и Бориса Подольского.

Решение по ходатайству Чубайса пока не принято.