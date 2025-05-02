Экс-глава «Роснано» оспаривает обеспечительные меры на 5,6 млрд рублей
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить арест своих банковских счетов и имущества, а также активов семи других фигурантов дела, сообщает ТАСС.
Согласно данным электронной картотеки суда, бывший руководитель госкомпании не указал конкретных оснований для отмены обеспечительных мер. Ранее суд по иску «Роснано» заморозил средства и собственность Чубайса и его бывших коллег на общую сумму 5,6 млрд рублей.
Иск компании касается взыскания 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов с группы ответчиков, включая экс-топ-менеджеров Юрия Удальцова, Олега Киселева и Бориса Подольского. «Роснано» утверждает, что действия фигурантов привели к убыткам, а предоставление искаженной отчетности позволило скрыть реальное финансовое положение корпорации.
По версии следствия, в 2017 году руководство компании искусственно завысило показатели, чтобы сохранить госгарантии и привлечь дополнительное финансирование. Впоследствии государству пришлось компенсировать ущерб, выделив более 43 млрд рублей в 2022–2024 годах.
Параллельно продолжается уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении бывших управляющих директоров «Роснано». Ранее суд арестовал активы Артура Галстяна, Марины Касенковой и Бориса Подольского.
Решение по ходатайству Чубайса пока не принято.