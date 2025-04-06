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Суд в Москве по иску Роснано арестовал денежные средства Чубайса

Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей, пишет ТАСС.

«Суд наложил арест на денежные средства и иное имущество фигурантов „в пределах заявленных исковых требований в размере 5 607 112 053 рублей“», — говорится в сообщении.

Чубайс покинул России в 2023 году. Сейчас живет в Израиле и возглавляет Центр российских исследований в Тель-Авивском университете.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс в Израиле «перешел на нелегальное положение» из-за проверок в российских компаниях, которые он возглавлял.