Обещавшего вилы на Бали блогера Домогацкого признали банкротом

Блогера-застройщика Сергея Домогацкого признали банкротом. Арбитражный суд рассмотрел его заявления, которые касались и вывода активов в размере более 50 млн рублей, сообщает «112» .

Что касается жалоб пострадавших, по словам адвоката потерпевшей стороны Александра Зорина, их рассмотрение намеренно затягивалось. Только из России было подано более 30 обращений, на Бали — десятки жалоб.

Правоохранители РФ и Индонезии продолжают расследование многомиллионной аферы. Сам Домогацкий в это время находится за рубежом. В январе с него взыскали 49 млн рублей в пользу компании-застройщика.

Жертвами мошеннической схемы Домогацкого стали около 80 человек из разных стран. Им продали несуществующие вилы на побережье океана. При этом его услуги рекламировали знаменитости — актриса и телеведущая Лариса Гузеева, журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская. Покупатели также требуют с них компенсацию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.