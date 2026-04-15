Обещавшего вилы на Бали блогера Домогацкого признали банкротом
Блогера-застройщика Сергея Домогацкого признали банкротом. Арбитражный суд рассмотрел его заявления, которые касались и вывода активов в размере более 50 млн рублей, сообщает «112».
Что касается жалоб пострадавших, по словам адвоката потерпевшей стороны Александра Зорина, их рассмотрение намеренно затягивалось. Только из России было подано более 30 обращений, на Бали — десятки жалоб.
Правоохранители РФ и Индонезии продолжают расследование многомиллионной аферы. Сам Домогацкий в это время находится за рубежом. В январе с него взыскали 49 млн рублей в пользу компании-застройщика.
Жертвами мошеннической схемы Домогацкого стали около 80 человек из разных стран. Им продали несуществующие вилы на побережье океана. При этом его услуги рекламировали знаменитости — актриса и телеведущая Лариса Гузеева, журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская. Покупатели также требуют с них компенсацию.
