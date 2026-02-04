Обманутые покупатели вилл на Бали требуют компенсаций от Гузеевой и Собчак

Покупатели вилл на Бали, пострадавшие от действий недобросовестного застройщика и оставшиеся без жилья и денег, называют актрису Ларису Гузееву и журналистку Ксению Собчак соучастницами мошеннической схемы. Они требуют от них компенсаций, сообщает Mash .

Люди вложили деньги в проекты балийского застройщика и блогера Сергея Домогацкого, но свои дома так и не получили. Сейчас мужчина проходит процедуру банкротства после иска клиента, который остался без виллы стоимостью более 4 млн рублей и других средств.

Застройщик не вернул деньги. Арбитражный суд принял решение о реструктуризации долгов. Также он будет рассматривать еще три иска, общая сумма ущерба составила более 500 млн рублей.

Пострадавшие рассказали, что Гузеева и Собчак нативно рекламировали деятельность Домогацкого. Они считают их соучастницами его мошеннической схемы. Люди утверждают, что знаменитости не ставили соответствующую пометку о рекламе, когда восхваляли девелопера. Из-за этого Собчак и Гузеевой в суде придется доказывать непричастность к его бизнесу.

Пострадавшие требуют компенсаций от журналистки и актрисы. Если им удастся этого добиться, то звездам придется выплачивать долги Домогацкого. Всего на застройщика поступило свыше 30 заявлений.

Ранее в причастности к схеме блогера обманутые покупатели обвинили певицу Лолиту. Между тем Гузеева заявила, что сама является пострадавшей, так как не получила элитное жилье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.