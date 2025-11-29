Собчак и Лолиту подозревают в причастности к мошенничеству с виллами на Бали

Ксению Собчак и Лолиту обвиняют в том, что они рекламировали блогера Сергея Домогацкого и его виллы на Бали. Люди вложили деньги в строительство этой недвижимости, но дома так и не получили, сообщает Mash .

Ролики, в которых Собчак и Лолита рекламируют Домогацкого, нашли в Instagram*. Пострадавшие подали иск в Генпрокуратуру и требуют проверить журналистку и певицу на предмет причастности к мошенничеству с виллами на Бали.

Также они хотят, чтобы Собчак и Лолиту проверили на уплату налогов с рекламы. Об этом рассказал адвокат Александр Зорин.

Всего на Домогацкого подано около 30 заявлений. Подозреваемый брал с людей деньги на строительство вилл, но свои дома обманутые клиенты так и не получили. Всего потерпевшие потеряли больше 31 млрд рупий (около 150 млн рублей)

Обвинения в причастности к данному мошенничеству поступали и в адрес телеведущей Ларисы Гузеевой. Но она отвергла их, заявив, что тоже не получила недвижимость.

Ранее Домогацкий сбежал из Индонезии в Малайзию. Это произошло перед тем, как он должен был пообщаться с правоохранителями.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

