«Тоже не получила»: Гузеева впервые прокомментировала скандал с виллами на Бали
Фото - © РИА Новости, Валерий Левитин
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, оказавшаяся замешанной в скандале с виллами на Бали, которые не получили потенциальные покупатели, отвергла все обвинения в свой адрес, сообщает kp.ru.
«Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я могла быть с ним в доле. Я тоже эту недвижимость не получила!» — сказала Гузеева.
Летом в правоохранительные органы поступили обращения от нескольких граждан с просьбой провести расследование деятельности популярной актрисы и телеведущей на предмет возможного участия в мошеннических действиях. Все обратившиеся утверждают, что видели видеоролики, в которых Гузеева рекламирует инвестиции в недвижимость на Бали.
Отмечается, что в 2022 году звезда фильма «Жестокий романс» посетила этот остров, где встречалась с предпринимателем Сергеем Домогацким. Последний подробно рассказывал о выгодных предложениях по приобретению вилл в курортной зоне.
