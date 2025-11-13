«Тоже не получила»: Гузеева впервые прокомментировала скандал с виллами на Бали

Гузеева о виллах на Бали: это была просто реклама

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, оказавшаяся замешанной в скандале с виллами на Бали, которые не получили потенциальные покупатели, отвергла все обвинения в свой адрес, сообщает kp.ru .

«Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я могла быть с ним в доле. Я тоже эту недвижимость не получила!» — сказала Гузеева.

Летом в правоохранительные органы поступили обращения от нескольких граждан с просьбой провести расследование деятельности популярной актрисы и телеведущей на предмет возможного участия в мошеннических действиях. Все обратившиеся утверждают, что видели видеоролики, в которых Гузеева рекламирует инвестиции в недвижимость на Бали.

Отмечается, что в 2022 году звезда фильма «Жестокий романс» посетила этот остров, где встречалась с предпринимателем Сергеем Домогацким. Последний подробно рассказывал о выгодных предложениях по приобретению вилл в курортной зоне.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.