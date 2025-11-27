Обещавший строить виллы на Бали блогер Домогацкий сбежал из Индонезии

После того, как скандального блогера Сергея Домогацкого, обещавшего построить виллы на Бали, объявили в розыск в Индонезии, он покинул страну. Мужчина стал фигурантом дела о мошенничестве, сообщает Mash .

Местные силовики отправили Домогацкому повестку 17 ноября. Он должен был пообщаться с правоохранителями 21 ноября. Однако предприниматель на беседу не пришел.

Выяснилось, что Домогацкий уехал из Индонезии 30 октября в Малайзию. На звонки мужчина отвечает. Он говорит, что не может приехать в Индонезию до окончания дел в Куала-Лумпуре.

Против Домогацкого подали примерно 30 заявлений. 29 человек пожаловались, что потеряли большие суммы в проектах недвижимости, которые им предлагал блогер.

Еще минимум 30 человек прибыли из РФ на Бали, чтобы лично подать заявление на мужчину. Сотрудники местной полиции отметили, что если Домогацкий не придет к ним на беседу, то против него примут жесткие меры.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева, оказавшаяся замешанной в скандале с виллами на Бали, которые не получили потенциальные покупатели, отвергла все обвинения в свой адрес. Она отметила, что тоже не получила недвижимость.

