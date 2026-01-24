Суд взыскал 49 млн рублей с блогера Домогацкого, подозреваемого в мошенничестве

Суд взыскал 49 млн рублей со скандального блогера-застройщика Сергея Домогацкого, подозреваемого в мошенничестве при продажах вилл на Бали, сообщает 112 .

По словам адвоката потерпевших Александра Зорина, деньги взыскали в пользу обанкротившейся компании.

Суд установил, что Домогацкий не продавал недвижимость, а реализовывал саму концепцию. Бизнесмен создавал интеллектуальную собственность и передавал ее в пользование подконтрольной фирме, которая затем становилась «донором» средств.

Виллы Домогацкого на Бали рекламировали российские знаменитости, включая Ларису Гузееву, Ксению Собчак и Лолиту. Однако позже Гузеева заявила, что сама является пострадавшей, так как не получила элитное жилье.

Ранее стало известно, что блогера Сергея Домогацкого подозревают в финансировании украинской армии. Против него подали заявления обманутые покупатели, по словам которых, с 2022 года он якобы покупал за «украденные» средства криптовалюту и спонсировал ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.