Скандальный блогер-застройщик Домогацкий мог жертвовать деньги ВСУ

Скандального блогера-застройщика Домогацкого подозревают в финансировании украинской армии. Против него подали заявления обманутые покупатели, по словам которых, с 2022 года он якобы покупал за «украденные» средства криптовалюту и спонсировал ВСУ, сообщает Mash .

Такую версию рассматривают после публикации диалога с экс-работником Домогацкого Ильей Гинзбургом. Аудио записал один из пострадавших. Гинзбург, при этом, думал, что разговор никуда не отправят. Сказанные слова подтвердили и иные покупатели.

«Я ему помогал немножко с криптовалютой <…> И были переводы на Украину в сторону ВСУ», — сказал, предположительно, Гинзбург на записи.

По словам адвоката потерпевших Александра Зорина, средства собирали на возведение вилл на Бали. Однако их до сих пор не построили.

Размер ущерба составил не менее 31 млрд рупий (примерно 150 млн рублей). Чтобы привлечь клиентов, Домогацкий заказывал рекламу у российских звезд.

Застройщик прячется за границей. В РФ его объявили в федеральный розыск. В Индонезии в отношении Домогацкого подали примерно 30 заявлений, а в России 39. Застройщик может столкнуться не только с делами о мошенничестве, но и о финансировании ВСУ.

