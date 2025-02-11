Родителей, дающих своим детям странные или оскорбительные имена, нужно отводить на прием к психиатру, а также не относиться легкомысленно к наречению малышей, сообщил РИАМО зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Это поможет защитить детей от таких имен, как Пельмень, Стол, Тумбочка.

«Это закон, защищающий детей от неадекватного поведения родителей. Родители бывают очень разные, а дети рождаются не только у адекватных людей, а у разных. Поэтому нужно защищать детей от попыток родителей самовыразиться за счет имени ребенка. Нужно фильтровать всяких Люциферов и Даздраперм. Я предлагаю, если семья хочет назвать ребенка именем, которое не входит в нашу традицию, предлагать такой семье пройти собеседование с психологом», — сказал Милонов.

Депутат отметил, что очень часто обсуждается право родителей дать имя своему ребенку. При этом почти нет обсуждений о том, что имя, данное при рождении, останется и во взрослом возрасте. Так, Милонов уверен в том, что нужно законодательно умерить пыл креативных родителей. Еще он призывает подходить здраво к тому, если сам ребенок захочет позднее сменить имя.

«Это все очень серьезная история. Допустим, семья назвала ребенка традиционным именем, а он под воздействием игр, фильмов, захотел в честь любимого актера переименоваться. Это только по решению специальной комиссии, если родители против. Только в случае, если у ребенка имя, унижающие его достоинство», — подчеркнул парламентарий.

В пресс-службе ЗАГС Москвы РИАМО сообщили, что родители в столице в 2024 году начали давать детям двойные, тройные и четверные имена. За это время москвичи так окрестили более 900 мальчиков и порядка 400 девочек.

«По две девочки родились в Москве с именами Анна-Елизавета и Мия-Мария. По одному разу девочек в Москве назвали Мирослава-Анастасия, Мария-Виктория, Таисия-Антонина и Татьяна-София. Одной девочке родители дали необычное двойное имя Луна Кристал, а еще одной красивое тройное имя Аврора Мари Виктория», — привели пример в пресс-службе столичного ЗАГС.

Что касается новорожденных москвичей, то тут можно выделить сочетание привычных имен, как Алексей-Николай, или более интересные: Евгений-Ян, Августин-Иван и Лев-Александр.