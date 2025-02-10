В России могут запретить имена «Пельмень» и «Тумбочка» для детей

Депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей, сообщает ТАСС .

Автор инициативы, первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, пояснила агентству, что сейчас готовят список разрешенных имен.

«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — сказала депутат.

Она пояснила, что даже после совершеннолетия, гражданин России сможет сменить имя только на то, которое указано в предполагаемом к принятию перечне.

Ранее в Госдуме предложили разрешить детям менять самостоятельно свои неблагозвучные имена.