«Нужна иная схема»: эксперт оценил развитие дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Доктор юридических наук, председатель комиссии по законодательству Союза юристов Москвы Александр Толмачев заявил, что в деле Ларисы Долиной просматривается вопиющее нарушение прав человека, в первую очередь попавшихся на удочку мошенников покупателей, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Схема должна быть совершенно иной. Допустим, продавец стал жертвой мошенников. Сначала он должен потребовать возбудить уголовное дело против этих мошенников. Допустим, мошенников нашли. После этого продавец должен обратиться не к покупателю, а к мошенникам и через суд потребовать их вернуть деньги», — сказал эксперт.

По его словам, часто недобросовестные продавцы стремятся вернуть недвижимость, утверждая, что при заключении сделки были обмануты и не отдавали отчет своим действиям. В подтверждение своих слов они предъявляют в суде медицинскую справку, которая, как отмечает Толмачев, юридически не является решающим аргументом.

Ранее сообщалось, что нашумевшее дело о квартире Ларисы Долиной будет рассматривать Верховный суд.

