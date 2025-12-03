«Нужна иная схема»: эксперт оценил развитие дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Доктор юридических наук, председатель комиссии по законодательству Союза юристов Москвы Александр Толмачев заявил, что в деле Ларисы Долиной просматривается вопиющее нарушение прав человека, в первую очередь попавшихся на удочку мошенников покупателей, сообщает «Вечерняя Москва».
«Схема должна быть совершенно иной. Допустим, продавец стал жертвой мошенников. Сначала он должен потребовать возбудить уголовное дело против этих мошенников. Допустим, мошенников нашли. После этого продавец должен обратиться не к покупателю, а к мошенникам и через суд потребовать их вернуть деньги», — сказал эксперт.
По его словам, часто недобросовестные продавцы стремятся вернуть недвижимость, утверждая, что при заключении сделки были обмануты и не отдавали отчет своим действиям. В подтверждение своих слов они предъявляют в суде медицинскую справку, которая, как отмечает Толмачев, юридически не является решающим аргументом.
Ранее сообщалось, что нашумевшее дело о квартире Ларисы Долиной будет рассматривать Верховный суд.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.