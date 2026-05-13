В Солнечногорске проведут бесплатные мастер-классы и тренировки

Парк Солнечногорска подготовил серию творческих и спортивных мероприятий с 13 по 17 мая. Жителей и гостей округа ждут мастер-классы, настольные игры, тренировки и забег «5 верст», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа стартует 13 мая. В 16:00 на центральной площадке и в мастерской на набережной «Выстрел» пройдут мастер-классы «Букет сирени» и «Лепим весеннее настроение». В 16:40 для всех желающих организуют настольные игры.

14 мая мероприятия продолжатся на площадке за памятником Лермонтову. В 10:00 начнется функциональная тренировка, в 10:40 — растяжка, в 11:30 — мастер-класс «Рисуем, решая развивающие задачки», в 12:10 — настольные игры. В мастерской у детской площадки на набережной «Выстрел» в 13:10 проведут занятие по рисованию, в 13:50 — настольные игры.

16 мая у входа в парк «Набережная Выстрел» состоятся общая зарядка по физической культуре в 8:30 и забег «5 верст» в 9:00. 17 мая на площадке за памятником Лермонтову пройдут спортивная тренировка в 10:30 и занятие по скандинавской ходьбе в 11:10. Участие во всех активностях бесплатное.

«Середина мая — особенная пора. Воздух еще прозрачен, но уже чувствуется легкое дыхание лета. Сирень распускается нежными кистями, и даже если за окном прохладно, в парках Солнечногорска всегда тепло — от встреч, улыбок и занятий, которые дарят радость», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальную информацию о культурных событиях региона публикуют на сайте welcome.mosreg.ru. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.