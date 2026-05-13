Выбила телефон у ребенка: в Екатеринбурге женщины вступили в конфликт с детьми

В одном из дворов Екатеринбурга произошел конфликт между женщинами и подростками: одна из участниц выбила телефон у ребенка. Об этом сообщает «Царьград» .

Все произошло 8 мая. В городских пабликах появились кадры, на которых женщины в хиджабах спорят с подростками, сидящими на лавке. По словам очевидцев, женщины попросили детей прекратить играть в волейбол во дворе.

Подростки остановили игру и сели на скамейку, после чего достали смартфоны. Женщины решили, что их снимают на видео. Одна из них подошла к ребенку, схватила его и выбила телефон.

Чем завершилась стычка, неизвестно. Подросткам удалось записать отдельные эпизоды и выложить их в интернет. В комментариях жители потребовали разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям участников.

«Опять и снова. А в ответ перед ними еще и извинятся, мэр квартирку даст — кандидатуры подходящие», «Почему они в России, если им здесь все не нравится? Отправляйтесь со своими недовольствами и законами куда-нибудь еще. А на такие облачения надо давно ввести запрет, они их носят, даже работая в магазинах, поликлиниках, аптеках», «Видимо, им дома достается, вот они и отыгрываются на чужих детях. Полицию надо вызывать сразу», «А если они постоянно по видеосвязи болтают, ходят, снимают всех подряд и показывают своим — так нормально?» — написали возмущенные ситуацией пользователи.

