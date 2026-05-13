Жители Солнечногорска переходят на приложение «Госуслуги.Дом»

Жители городского округа Солнечногорск могут дистанционно решать вопросы ЖКХ через мобильное приложение Госуслуги.Дом. Сервис позволяет взаимодействовать с управляющими компаниями и контролировать содержание жилья онлайн, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приложение доступно собственникам квартир в многоквартирных домах. Для начала работы необходимо авторизоваться через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. После входа данные о недвижимости автоматически подгружаются из базы Росреестра.

С помощью платформы можно отслеживать график капитального ремонта, изучать годовую отчетность управляющих организаций, направлять заявки и контролировать их выполнение. Также пользователям доступны заказ поверки счетчиков, участие в онлайн-собраниях собственников и общение в официальных домовых чатах.

«Главное преимущество приложения — экономия времени и возможность решать любые коммунальные вопросы буквально в несколько кликов, не выходя из дома. Кроме того, разработчики регулярно обновляют систему, и в ближайшей перспективе жителям станет доступен расширенный перечень функций», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Приложение Госуслуги.Дом можно скачать в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.