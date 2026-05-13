В Сергиево-Посадском округе начали создание «Русской крепости»

Исторический фестиваль экспериментальной археологии «Гардарика» прошел 10 мая рядом с этнопарком «Кочевник» и дал старт строительству культурно-исторического комплекса «Русская крепость» в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль стал символической точкой отсчета для реализации масштабного проекта. «Русская крепость» задумывается не как театральная декорация, а как достоверная реконструкция сооружений Московского царства и Древней Руси. В основу архитектурного ансамбля легли остроги XVII века и материалы археологических раскопок.

Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На территории площадью 4 тыс. кв. метров планируется построить две оборонительные башни, княжеский терем, часовню и частокол с захабом — узким коридором, который служил ловушкой для неприятеля при штурме ворот.

Создатель этнопарка и руководитель проекта Алексей Ежелев отметил, что идея музейного пространства появилась еще в 2017 году. Полная реализация займет около полутора лет. После завершения строительства комплекс станет новой точкой притяжения на туристической карте Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.