Нутрициолог назвала формулу сытного ужина без переедания

Белок, овощи и гарнир в количестве по аппетиту помогут поужинать без переедания. Такую схему предложила нутрициолог Наталия Муратова, сообщает vse42.ru .

Чтобы не переедать вечером, не обязательно отказываться от привычных продуктов или соблюдать жесткие диеты, рассказала эксперт. Предложенная ею схема подходит для любого приема пищи.

В качестве вариантов эксперт назвала рыбу с картофелем и овощным салатом, курицу с гречкой и овощами, чечевицу с овощами и хлебом, а также омлет с овощами и тостом. Количество еды стоит подбирать по аппетиту.

Муратова отметила, что некоторые люди ошибочно исключают крупы и картофель из вечернего рациона ради похудения.

«Крупа или картофель вечером не мешают снижению веса. Напротив, нормальная порция ужина часто помогает закончить прием пищи спокойно, вместо того чтобы через час возвращаться на кухню за печеньем», — пояснила нутрициолог.

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