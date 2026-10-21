Участник «Героев Подмосковья» рассказал о ценности военного опыта на гражданке

Участник программы «Герои Подмосковья», директор управления капитального строительства Дмитровского округа Владимир Мясников рассказал РИАМО, что из военного опыта пригодилось ему в гражданской работе.

«Из военного опыта в гражданской управленческой работе пригодилось понимание психологии людей», — отметил Мясников.

По его словам, нужно знать психологию подчиненных и тех людей, с которыми работаешь: агентов, контрагентов.

«Второе — краткость. Как говорят, краткость — сестра таланта. Задача должна быть четко поставлена и выполняться четко по плану. Этот подход из военного опыта оказался востребован и в гражданской работе», — добавил собеседник.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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