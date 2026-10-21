В Подмосковье почти 3,5 тыс курильщиков прошли скрининг рака легких

Почти 3,5 тыс. человек прошли скрининг рака легких в Подмосковье с марта 2026 года. У 115 пациентов заболевание выявили на ранней стадии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Проект ранней диагностики рака легких действует в регионе с марта 2026 года. Пациентов направляют на низкодозную компьютерную томографию вместо флюорографии.

«За это время скрининг прошли почти 3,5 тыс. человек. У 115 пациентов заболевание выявлено на ранней стадии, все они направлены в центры амбулаторной онкологической помощи для прохождения лечения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Бесплатное обследование по полису ОМС доступно жителям старше 50 лет, которые курят сейчас или бросили не более 15 лет назад. Индекс курящего человека должен составлять не менее 30 пачка-лет — это соответствует курению в среднем пачки сигарет в день в течение 30 лет.

Для получения направления нужно обратиться к терапевту в поликлинике и заполнить анкету. Врач оценит длительность и интенсивность курения и проверит соответствие критериям.

Курение — один из основных факторов развития рака легкого, который долго может протекать без симптомов. Низкодозная томография дает послойные изображения и позволяет выявлять узелки размером в несколько миллиметров, незаметные на обычном рентгене, при невысокой лучевой нагрузке.

Записаться можно через чат-бот «Денис» в «МАКС» (https://max.ru/eregistratura_mo_bot), портал «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/), по номеру 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.