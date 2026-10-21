В Польше силовики задержали юного российского каратиста и его отца

В польском отеле сотрудники миграционной службы с группой захвата задержали несовершеннолетнего каратиста из России и его отца. Им вменили нарушение правил пересечения границы, сообщает RT .

Россияне приехали на молодежный чемпионат мира по карате в Бельско-Бяле. Они оформили туристическую визу в Венгрию и добрались до Польши наземным транспортом. Отец мальчика Аслан Губашиев рассказал, что организаторы обещали заявить сына на турнир по прибытии.

«Такие мероприятия у нас в два года один раз проводятся. Поэтому мы решили рискнуть», — рассказал Губашиев.

На следующее утро сотрудники миграционной службы и группа захвата пришли в номер россиян. Сначала отцу и сыну грозила депортация, но на допросе пограничники убедились, что перед ними спортсмены, и изменили решение. Им разрешили остаться зрителями без права участия в соревнованиях.

Ранее Польшу был вынужден покинуть российский судья Александр Манираки.

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