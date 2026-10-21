Польша выдворила российского судью Манираки с чемпионата мира по карате

Российский судья Александр Манираки рассказал о выдворении из Польши, куда он приехал работать на молодежном чемпионате мира по карате, сообщает RT .

Манираки должен был стать единственным российским судьей на турнире в Бельско-Бяла. По его словам, перед соревнованиями он провел в Польше несколько дней. Полиция дважды проверяла его документы, затем доставила в участок на допрос.

«Какую общественную опасность несет человек, приехавший на соревнования, для народа Польши, чтобы его арестовывать, в наручниках везти куда-то в участок, его там допрашивать, как какого-то злобного рецидивиста, перемещать из кабинета в кабинет в наручниках, догола его раздевать? Что я сделал такого? Я по „шенгену“ въехал официально», — сказал Александр.

После проверки документов Манираки сообщили, что ему требовалась спортивная, а не туристическая виза. Шенгенскую визу аннулировали, на добровольный выезд дали восемь дней.

Россиянин уточнил, что зарегистрировался на судейские курсы повышения квалификации и почти завершил их, но на четвертый день за ним пришли. По его словам, зарубежные коллеги были потрясены случившимся. Ранее Федерация карате России сообщила о выдворении россиян из Польши, где проходил чемпионат мира.

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