Мособлархитектура объяснила кадастровым инженерам правила межевания под ИЖС

Заместитель руководителя Мособлархитектуры Ольга Яшкова представила алгоритм подготовки межевого плана на семинаре для кадастровых инженеров и госрегистраторов 20 октября, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Семинар организовало управление Росреестра по Московской области. Кадастровые инженеры часто первыми консультируют девелоперов загородных поселков и готовят межевые планы. От качества этой работы зависит дальнейшее согласование документации.

«Уже на этапе первого контакта с девелопером кадастровому инженеру необходимо понимать, для чего проводится межевание, какие участки и для каких целей хочет получить клиент», — пояснила Ольга Яшкова.

Межевание участков площадью более 3 гектаров под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Подмосковье возможно только через механизм комплексного развития территории (КРТ). Такая зона в правилах землепользования и застройки требует заключения договора КРТ и определения очередности создания инфраструктуры по требованиям ИЖС, утвержденным в декабре 2025 года. Проверять соблюдение порядка должны кадастровый инженер, а затем госрегистратор.

В правилах землепользования и застройки муниципалитетов региона установлено свыше 2,5 тыс. зон КРТ под ИЖС общей площадью более 54 тыс. гектаров. Их развитие возможно только по договору КРТ. Он закрепляет обязательства застройщика по созданию инфраструктуры поселка, перечень объектов и сроки реализации в интересах жителей.

Для защиты своих интересов покупатели загородной недвижимости могут использовать счета эскроу. В комитете назвали их самым безопасным способом строительства частного дома. Подробности работы механизма в ИЖС приведены в карточках ДОМ.РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.