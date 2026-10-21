Минтранс Подмосковья оценил утренние пробки в 5 баллов

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Загруженность дорог Московской области утром в среду, 21 октября, составляет 5 баллов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения утром 21 октября наблюдаются на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Пробки также образовались на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья рекомендует водителям быть особенно осторожными: соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС: di_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.