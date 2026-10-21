73-летний новосибирец прятался за деревом и мастурбировал на детской площадке

В Новосибирском районе силовики задержали 73-летнего мужчину. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности в селе Толмачево, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Мужчину заметили около одной из детских площадок. Он совершил действия сексуального характера и скрылся. Жалобы на преступление местные жители опубликовали в соцсетях. Силовики возбудили уголовное дело.

Мужчину задержали, он признался в содеянном. Правонарушителю выберут меру пресечения.

По данным «АСТ-54 Black», пенсионер мастурбировал. Ресурс опубликовал видео, на котором мужчина прячется за деревом и со спущенными штанами удовлетворяет себя на детской площадке.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.