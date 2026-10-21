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373 беспилотника ВСУ уничтожили над российскими регионами за ночь

Дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 373 украинских беспилотных летательных аппарата за ночь. БПЛА были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Воздушную атаку отражали в период с 20:00 20 октября до 08:00 21 октября.

Вражеские БПЛА нейтрализовали над территориями Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской и Рязанской областей. Также беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Черным морем.

Ночью сообщалось, что три БПЛА ВСУ летели в сторону Москвы. Их успешно ликвидировали.

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