Более 150 человек подали заявки на фотоконкурс «Москва. Архитектура времени»

За первую неделю приема работ на городской фотоконкурс «Москва. Архитектура времени» зарегистрировалось свыше 150 участников. Задача конкурса — продемонстрировать архитектурное многообразие столицы, ее новые объекты и перемены в городской среде.

Конкурсантам нужно сделать снимки 19 знаковых мест Москвы. В их числе — Центральный московский ипподром, Большой лыжный трамплин на Воробьевых горах, стадион «Торпедо», мост Академика Королева и другие объекты.

Первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова отметила, что за неделю приема работ участники фотоконкурса «Москва. Архитектура времени» прислали уже более 120 изображений.

«Самыми популярными объектами для фотографий стали Гагаринский мост, кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана и станции Московского метрополитена — Троицкой линии и станция „Потапово“ Сокольнической линии. Прием работ продлится до 15 ноября 2026 года», — сказала Дерунова.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на официальном сайте moskvavkadre.ru, заполнить электронную заявку, выбрать один из конкурсных объектов и приложить до 10 фотографий. Кроме того, участник должен подготовить эссе с описанием идеи своей фотоработы.

Снимки должны быть сделаны не раньше 1 января 2026 года и отвечать техническим требованиям конкурса. Полные условия участия и список объектов также размещены на сайте.

На первом этапе экспертная группа выберет 57 финалистов — по три работы на каждый объект. Затем жюри определит победителей и призеров.

Организатором конкурса выступает Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, оператор — Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». Конкурс проводится в Москве впервые.