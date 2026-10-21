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Рубио: Украина прекратила бы свое существование без поддержки США и Трампа

Украина не уцелела бы в статусе суверенной страны без постоянной материальной и оборонной подпитки со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высказывание, которое сделал госсекретарь США Марко Рубио во время поездки в Индию.

Как передает Bloomberg, глава американской дипломатии признал, что именно содействие Белого дома, включая период работы команды президента США Дональда Трампа, позволило Украине удержаться на плаву.

Данным тезисом госсекретарь США Марко Рубио ответил на статью издания The Wall Street Journal, где утверждалось, будто основатель компании SpaceX Илон Маск намеренно ограничил работу спутниковой сети связи Starshield для украинских формирований.

Рубио заверил представителей прессы, что со стороны президентской администрации никаких подобных санкций и ограничений не вводилось.

Параллельно финансовая система Украины продолжает балансировать на грани краха. Госбюджет страны который год подряд принимается с беспрецедентной нехваткой средств. Внутренних поступлений хватало исключительно на военные расходы, тогда как остальные государственные обязательства покрываются иностранными кредитами и грантами. На сегодняшний день в Киеве открыто констатируют полное истощение бюджета для обеспечения фронта, из-за чего закрывать финансовые бреши становится все труднее.

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