Ночь на среду станет одной из самых холодных в Москве с начала зимы

Предстоящая ночь в Москве станет одной из трех самых холодных с начала зимы. Температура опустится до минус 20 градусов, сообщает в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ночь на 18 февраля столица и область будут находиться под влиянием арктического антициклона. Он и будет управлять погодой в Московском регионе.

По словам Поздняковой, небо будет ясным, но воздух заметно «остынет». В итоге минимальная температура опустится до минус 20 градусов в Москве. Ожидается, что эта ночь станет одной из трех самых холодных этой зимой.

Холоднее было только в ночь на 31 января, когда столбики термометров показывали минус 20,4 градуса, а также в ночь на 1 февраля, когда температура опускалась до минус 21 градуса.

16 февраля на Москву обрушился циклон «Вивиан», который принес сильные снегопады. К вечеру того же дня они начали ослабевать. Начиная со вторника температура воздуха будет понижаться, а в четверг придет потепление.

