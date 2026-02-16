Синоптик Леус: пик похолодания в Москве будет в среду
Фото - © Медиасток.рф
В ночные часы в среду в Москве ожидаются 20-градусные морозы. Это будет пиком похолодания на этой неделе, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщает РИА Новости.
16 февраля на Москву обрушился циклон «Вивиан», который принес сильные снегопады. Синоптик спрогнозировал, что осадки прекратятся ночью.
Вместе с тем во вторник придут морозы. Ночью температура составит минус 15 — минус 17 градусов, днем — минус 8 — минус 10 градусов.
Пик похолодания придется на среду. Ночью столбики термометров покажут минус 20 градусов.
В четверг придет потепление. Днем показания термометров вернутся в норму. Но на столицу вновь обрушатся снегопады. За сутки может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.