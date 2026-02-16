сегодня в 20:10

Синоптик Леус: пик похолодания в Москве будет в среду

В ночные часы в среду в Москве ожидаются 20-градусные морозы. Это будет пиком похолодания на этой неделе, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщает РИА Новости .

16 февраля на Москву обрушился циклон «Вивиан», который принес сильные снегопады. Синоптик спрогнозировал, что осадки прекратятся ночью.

Вместе с тем во вторник придут морозы. Ночью температура составит минус 15 — минус 17 градусов, днем — минус 8 — минус 10 градусов.

Пик похолодания придется на среду. Ночью столбики термометров покажут минус 20 градусов.

В четверг придет потепление. Днем показания термометров вернутся в норму. Но на столицу вновь обрушатся снегопады. За сутки может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.

