Леус: снегопад в Москве начинает ослабевать

сегодня в 23:11

Сильные снегопады добрались до центра Москвы, но уже начинают ослабевать, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня активный балканский циклон отметился сильными осадками в южной половине столичного региона, а на севере территории осадков практически не было», — отметил он.

В Москве выпало 4 мм осадков. На других метеостанция мегаполиса в осадкомеры попало от 3 мм в Тушино до 9 мм на Балчуге и в МГУ.

В Подмосковье больше всего осадков — по 16 мм — отмечено в Черустях и Кашире.

По словам синоптика, снег уже начинает ослабевать и принимать локальный характер.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что циклон балканского происхождения «Вивиан» обрушит на Московский регион до трети месячной нормы осадков. В течение дня снегопады охватят всю территорию региона.

