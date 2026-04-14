Кемерово занял 71 место по доходности жилья в России

сегодня в 11:33

Реальная прибыль от сдачи квартир в Кемерове составила 0,1% в год

Инвестиции в типовое жилье в Кемерове почти не приносят дохода, а без учета аренды становятся убыточными. Город занял 71 место из 79 в рейтинге доходности недвижимости, сообщает Сiбдепо .

Эксперты РИА Рейтинг оценили доходность типовой недвижимости в 79 российских городах. Кемерово оказался в числе аутсайдеров и занял 71 позицию.

По данным исследования, при официальной сдаче квартиры в аренду среднегодовая реальная доходность за последние три года составила всего 0,1%. Если не учитывать арендные поступления, инвестиции в жилье оказались убыточными — минус 4,2% годовых.

В целом по стране показатели выше.

«Согласно полученным данным, среднегодовой показатель за вычетом инфляции в целом по России превышал отметку 6%», — отметили эксперты «КП- Томск».

Таким образом, вложения в квартиры в Кемерове существенно уступают среднероссийскому уровню доходности и практически не защищают средства от инфляции.

