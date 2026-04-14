Подмосковье открыло прием заявок на поддержку МСП

В Подмосковье с 10 по 20 апреля принимают заявки от малого и среднего бизнеса на получение услуг по сертификации и разработке конструкторской документации. Поддержку оказывает центр «Мой бизнес» Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприниматели могут получить услугу «Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации и иной разрешительной документации». В нее входят разработка технических условий, проведение лабораторных испытаний, подготовка и регистрация деклараций и сертификатов соответствия, а также получение другой разрешительной документации. Компенсация составит до 85% затрат, но не более 500 тыс. рублей.

Также открыт прием заявок на услугу по разработке конструкторской документации и промышленного дизайна. Бизнесу возместят до 85% расходов, но не более 700 тыс. рублей. Средства можно направить на подготовку документации для производства машин, узлов, агрегатов и оборудования, промышленный дизайн и реверс-инжиниринг.

Поддержка доступна субъектам МСП, зарегистрированным и работающим в Московской области. Компания должна вести деятельность в сфере промышленного или сельскохозяйственного производства, за исключением подакцизных товаров, либо заниматься разработкой и внедрением инновационной продукции.

Подать заявку можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21859. Подробности размещены на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/business/support-measures/msp?filter=engineering&page=1. Консультации доступны по телефону 0150 с мобильного по будням с 9:00 до 18:00.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.