Долговые извещения МосОблЕИРЦ: кто получает и как оплачивать

В апреле долговые извещения получат те жители Подмосковья, кто не оплачивал коммунальные счета более двух месяцев и чья задолженность превысила 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Оранжевые уведомления — это напоминание о необходимости оплаты и о том, что лучше избежать неприятных последствиях: начисления пеней, отключения коммунальных услуг, судебных исков.

Если к моменту получения уведомления долг погашен, напоминание можно проигнорировать.

На оранжевых долговых документах от МосОблЕИРЦ указаны телефоны для связи, по которым помогут разобраться в ситуации и подскажут оптимальные способы погашения долга.

Сумма долга в долговых квитанциях может не совпадать с суммой долга в текущих платежных документах, поскольку долговые квитанции сформированы по услугам конкретных поставщиков, уполномочивших МосОблЕИРЦ на работу с дебиторской задолженностью.

Как оплатить

Долговую квитанцию можно оплатить по штрих-коду на ней либо по номеру лицевого счета.

Полностью погасить задолженность и текущие начисления можно, оплатив счетМосОблЕИРЦ за март по графе «Итого к оплате».

Оплатить коммунальные услуги без комиссии можно через СБП:

• на сайте МосОблЕИРЦ в личном кабинете или по кнопке моментальной оплаты

• в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»

• в клиентских офисах расчетного центра.

Другие способы оплаты:

• банковскими картами или SberPay через сервисы МосОблЕИРЦ

• в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.