В Подмосковье число многодетных семей выросло на 40% за пять лет

Количество многодетных семей в Московской области за пять лет увеличилось с 86 тыс. до 118 тыс. По данным на 2026 год регион входит в пятерку лидеров России по этому показателю, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В 2021 году в Подмосковье насчитывалось 86 тыс. многодетных семей, в 2026 году их стало уже 118 тыс. Рост составил 32 тыс. семей. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, такой результат связан с системной поддержкой, выстроенной в регионе.

«У нас действует свыше 20 мер поддержки многодетных семей. Это выплаты, льготы, компенсации и налоговые послабления. Мы стараемся охватить все сферы жизни — от оплаты ЖКУ до школьной формы и отдыха. При этом меры регулярно расширяются», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В частности, по инициативе «Единой России» введена ежегодная выплата на школьную форму для ребенка, обучающегося в другом регионе. Учрежден орден Московской области «Родительская доблесть» для семей с пятью и более детьми. Для семей с четырьмя и более детьми предусмотрена компенсация 50% стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме.

Продлена на 2026 год выплата 300 тыс. рублей молодым семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка. Также действуют компенсация 50% расходов на ЖКУ, бесплатный проезд, бесплатные земельные участки или выплата 400 тыс. рублей взамен, льготы по транспортному налогу, бесплатные лекарства для детей до 6 лет и другие меры поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.